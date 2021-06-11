«Яндекс» заинтересовался покупкой «Азбуки вкуса»

Корпорация «Яндекс» ведет переговоры о приобретении сети супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом сообщает The Bell, ссылаясь на два источника на розничном рынке и «крупного финансиста».

Издание сообщает, что компания планирует включить «АВ» в сервис доставки еды «Яндекс. Лавка». Также сделка может помочь снизить закупочную стоимость продуктов для сервиса.

Представители обоих компаний не стали пока комментировать возможную договоренность. По оценке аналитиков, «Яндексу» потребуется 20 млрд рублей для приобретения сети.