Forbes перечислил самые прибыльные компании России по итогам 2020 года

Автор: Александр Селиванов
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Самая большая прибыль в прошлом году зафиксирована у «Сургутнефтегаза»: 743 миллиарда рублей. В результате компания потеснила «Газпром», ставший лидером 2019 года.

На втором месте – у «Норильского никеля» с прибылью в 264 миллиарда рублей, что на 29% меньше 2019 года. Как отмечается, выручка компании увеличилась благодаря подорожанию биржевой стоимости палладия и родия. Свою роль сыграло и производство на Быстринском ГОКе.

Третью позицию заняла «Роснефть» (прибыль в 181 миллиард рублей). В течение года показатели сократилась больше чем в четыре раза. Это произошло в результате падения цен на нефть, а также ограничений по сделке ОПЕК+.

В топ-10 самых прибыльных отечественных компаний также вошли:

«Атомэнергопром» (169,1 миллиарда рублей), «Газпром» (162,4 миллиарда рублей), «Транснефть» (132,7 миллиарда рублей), «Полюс» (122,6 миллиарда рублей), «Газпром нефть» (120,6 миллиарда рублей), «Татнефть» (102,6 миллиарда рублей), «Металлоинвест» (98,8 миллиарда рублей).

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