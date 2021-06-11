В Ленобласти вводят новые антиковидные ограничения

Изменения в постановление об антикоронавирусных мерах внес Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области. Теперь Сосновый Бор находится в «красной зоне» коронавируса.

Как сообщает телеграм-канал правительства области, основные изменения касаются сферы услуг и досуга. О новых ограничительных мерах стало известно в пятницу, 11 июня.

Теперь общепиту в красных зонах разрешено использование до 50% посадочных мест; мероприятия в помещениях в районах красной и желтой зон ограничены по числу участников – до 30 и 50 человек, соответственно; в этих же зонах ограничено количество участников церемонии бракосочетания – не более 15 человек, без учета гостей и сотрудников.

Также в документе регулируется работа заведений, сотрудники которых прошли вакцинацию от Covid-19.

Так, для общепита и салонов красоты снимаются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, если их работники привиты от COVID-19. В случае обострения эпидситуации с 1 сентября общепиту, салонам красоты, спортивным клубам, детским развлекательным центрам, организациям допобразования запретят работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников, а деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры в этом случае будет разрешена при заполняемости не более 25%.

Ранее мы писали о том, где 11 июня зафиксированы 108 новых случаев COVID-19 в Ленобласти.