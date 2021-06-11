Торжественно вручение состоялось в администрации Лужского района Накануне Дня России.
В Лужском районе в торжественной обстановке вручили первые паспорта 14-летним подросткам. Мероприятие состоялось в администрации Лужского района Накануне Дня России.
Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев
Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев
Новоиспеченным гражданам также подарили медали «Гражданин России» и памятные подарки. Юрий Намлиев, глава администрации Лужского района пожелал ребятам достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.
«Паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. Желаю ребятам достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации и бережно относиться к выданному документу», — Юрий Намлиев, глава администрации Лужского района