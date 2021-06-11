Легковушку смяло после столкновения с самосвалом в Кировском районе Петербурга

На Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. Водителя легкового авто спасти не удалось.

Об этом в пятницу, 11 июня сообщили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Авария произошла на Кушелевской дороге, после съезда с моста в сторону проспекта Блюхера.

Как сообщила очевидец, водитель «Лады» на полном ходу врезался впереди едущий самосвал. От силы столкновения легковушку сплющило до «задних сидений». Мужчина скончался на месте.

Судя по кадрам, на месте работают экстренные службы. Все обстоятельства происшествия, приведшей к трагедии, выясняются специалистами.

Ранее мы сообщали, что трасса А-181 «Скандинавия» перекрыта в оба направления из-за смертельного ДТП.