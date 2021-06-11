В Петербурге деловая встреча бизнесменов закончилась стрельбой

В пятницу, 11 июня в одном из ресторанов Северной столицы произошла стрельба. Одного участника встречи госпитализировали с огнестрельным ранением живота. Стрелка уже разыскивает полиция.

По информации портала Фонтанка, мужчины кавказской наружности встретились около 16 часов дня 11 июня в ресторане «Изюм» на улице Ушинского в Петербурге. В ходе переговоров между участниками встречи произошел конфликт, который закончился стрельбой из огнестрельного оружия.

В итоге 36-летний уроженец Азербайджана был госпитализирован с пулевым ранением в область живота. С кем именно он виделся в ресторане, пострадавший не уточнил. Полиция уже занимается поиском стрелка. На данный момент известно лишь то, что он покинул место преступления на «Ауди А6».