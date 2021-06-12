Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

Правительство Республики Куба выпустили официальные рекомендации для туристов, в которых указан совет о том, что в поездку на остров не стоит брать с собой долларовые купюры. Связано это с запретом на обмен песо на доллары внутри страны. Об этом сообщил ТАСС.

— С 21 июня в соответствии с принятыми мерами наличные доллары не будут приниматься, поэтому тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую [принимаемую банками Кубы] валюту. Мы сейчас говорим именно о наличных, с оплатой картами проблем не возникнет – заявил в эфире государственного телевидения первый заместитель представителя Центрального Банка Кубы Франсиско Майобре Ленсе.

В четверг 11 числа кубинское правительство информировало местное население, что банки перестанут принимать к зачислению на счета клиентов доллары с 21 июня.