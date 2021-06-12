Ой, у вас пиво убежало: на Октябрьской набережной случился разлив живительного напитка

Автор: Александр Селиванов
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Река из пива разлилась на проезжую часть.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором из цистерны пивзавода вырвался живительный напиток.

Пенное разлилось по территории завода и рекой полилось на проезжую часть.

Комментаторы очень просят точный адрес разлива. Видимо петербуржцы очень хотят попасть на праздник жизни и успеть отведать пивка.

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03.09.2020 350
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