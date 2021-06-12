Биография главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова

В администрации Выборгского района сообщили, что глава администрации Ильдар Гилязов умер от осложнений коронавируса.

Основные выдержки из биографии Гилязова:

Трудовую деятельность начал в 1982 году фотографом в районном бытовом управлении в пос. Акбулак Оренбургской области.

С 1988 по 1994 год — служил в органах внутренних дел ГУВД Санкт-Петербурга.

С 1994 по 2004 год — занимался предпринимательской деятельностью.

В 2004 году — назначен заместителем главы окружной администрации пос. Ленинский Выборгского района Ленинградской области.

С 2004 по 2006 год — глава Первомайской администрации муниципального образования Выборгский район.

С 2006 года до избрания депутатом Законодательного собрания — управляющий делами администрации муниципального образования Выборгский район Ленинградской области.

В марте 2007 года — был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Заместитель председателя постоянной комиссии по законности и правопорядку, член постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, член партии Единая Россия и одноименной фракции в Законодательном собрании.

В декабре 2011 года — депутат пятого созыва, в сентябре 2016 года — шестого созыва. Работает на постоянной основе, член партии Единая Россия и одноименной фракции в Законодательном собрании.

С октября 2020 года — исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Ленинградской области.

С ноября 2020 года — глава администрации Выборгского района Ленинградской области.

Образование:

В 1990 году — окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт.

В 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы.

Награды:

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и нагрудным знаком «Общественное признание».