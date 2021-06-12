Минтруд России предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4%

Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей. Соответствующий проект размещен на портале нормативных правовых актов, пишет «Парламентская Газета».

Минтруд предлагает установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по России 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей и детей — 11 592 рубля.

Прожиточный минимум отражает уровень жизни населения, его используют для определения минимального размера оплаты труда, размера стипендий и социальных выплат, планирования бюджета. Этот показатель растет вслед за подорожанием продуктов питания, тарифов или услуг, на основе которых этот показатель рассчитывается.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум рассчитывают исходя из медианной зарплаты. Это такая величина, когда ровно у половины работников в стране зарплата выше ее, а у половины — ниже. При этом прожиточный минимум на душу населения в целом по России считают от медианы другого показателя — среднедушевого дохода в целом по России за предыдущий год.