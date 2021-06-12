На праздничном мероприятии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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По информации издания online47, во Всеволожске в парке «Песчанка» стартовал фестиваль творчества «Россия ― Родина моя!». Открытие мероприятия посетил Александр Дрозденко.

Отмечается, что программа фестиваля включает в себя: вручение паспортов юным ленинградцам, парад дружбы народов, фестиваль творчества с участием детских и взрослых самодеятельных коллективов, театральных студий и кружков учреждений культуры допобразования.

Гости фестиваля смогут посетить выставку-продажу изделий мастеров народных ремесел и промыслов, купить сувенирную продукцию, а также опробовать полевую кухню.

Источник: online47.ru Источник: online47.ru Источник: online47.ru