Фестиваль творчества, посвященный Дню России, открылся во Всеволожске — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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На праздничном мероприятии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По информации издания online47, во Всеволожске в парке «Песчанка» стартовал фестиваль творчества «Россия ― Родина моя!». Открытие мероприятия посетил Александр Дрозденко.

Отмечается, что программа фестиваля включает в себя: вручение паспортов юным ленинградцам, парад дружбы народов, фестиваль творчества с участием детских и взрослых самодеятельных коллективов, театральных студий и кружков учреждений культуры допобразования.

Гости фестиваля смогут посетить выставку-продажу изделий мастеров народных ремесел и промыслов, купить сувенирную продукцию, а также опробовать полевую кухню.

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Фестиваль творчества, посвященный Дню России, открылся во Всеволожске - фото и видео Фестивали в России, Фестивали в Ленобласти, Фестивали, Россияне, Россия, праздники, мероприятия, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, всеволожскИсточник: online47.ru
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