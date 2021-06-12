Мужчина продает два билета на футбольный матч Россия — Бельгия ЧЕ-2020 за 100 тысяч рублей

А ведь это почти в два раза выше средней зарплаты по России.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появился пост, в котром мужчина продает два билета на футбольный матч Россия — Бельгия ЧЕ-2020. Стоимость одного билета оценивается в 50 тысяч рублей.

По словам автора поста, он не имеет никакого отношения к спекулянтам так, как покупал билеты по 1500 евро за штуку.

Парень не сообщил, по какой причине продает свои билеты, но заверяет, что готов на любые проверки на подлинность через официальное приложение EURO 2020.