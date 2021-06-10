С 11 июня по 11 июля пройдет чемпионат Европы по футболу, который будет полностью транслироваться на общедоступных каналах России. Где посмотреть турниры, рассказывает ivbg.ru.
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В соревнованиях примут участие 24 команды, между которыми пройдет 51 игра. Транслировать матчи будут федеральные каналы: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Игры российской сборной покажут два главных канала страны. Отметим, что расписание чемпионата будет обновляться по мере поступления информации.
Где посмотреть матчи сборной России?
- 12 июня, 22:00 — «Бельгия — Россия» — Санкт-Петербург — телеканал «Россия 1» — комментаторы: Стогниенко, Талалаев;
- 16 июня, 16:00 — «Финляндия — Россия» — Санкт-Петербург — телеканал «Первый»;
- 21 июня, 22:00 — «Россия — Дания» — Копенгаген — телеканал «Первый».
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Где посмотреть матчи Первого тура?
- 11 июня, 22:00 — «Турция — Италия» — Рим — телеканал «Первый»;
- 12 июня, 16:00 «Уэльс — Швейцария» — Баку — телеканал «Матч ТВ»;
- 12 июня, 19:00 «Дания — Финляндия» — Копенгаген — телеканал «Матч ТВ»;
- 12 июня, 22:00 — «Бельгия — Россия» — Санкт-Петербург — телеканал «Россия 1»;
- 13 июня, 16:00 — «Англия — Хорватия» — Лондон — телеканал «Россия 1»;
- 13 июня, 19:00 — «Австрия — С.Македония» — Бухарест — телеканал «Матч ТВ»;
- 13 июня, 22:00 — «Нидерланды — Украина» — Амстердам — телеканал «Первый»;
- 14 июня, 16:00 — «Шотландия — Чехия» — Глазго — телеканал «Матч ТВ»;
- 14 июня, 19:00 — «Польша — Словакия» — Санкт-Петербург — телеканал «Матч ТВ»;
- 14 июня, 22:00 — «Испания — Швеция» — Севилья — телеканал «Первый»;
- 15 июня, 19:00 — «Венгрия — Португалия» — Будапешт — телеканал «Матч ТВ»;
- 15 июня, 22:00 — «Франция — Германия» — Мюнхен — телеканал «Первый».
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Где смотреть матчи Второго тура?
- 16 июня, 16:00 — «Финляндия — Россия» — Санкт-Петербург — телеканал «Первый»;
- 16 июня, 19:00 — «Турция — Уэльс» — Баку — телеканал «Матч ТВ»;
- 16 июня, 22:00 — «Италия — Швейцария» — Рим — телеканал «Россия 1»;
- 17 июня, 16:00 — «Украина — С.Македония» — Бухарест — телеканал «Матч ТВ»;
- 17 июня, 19:00 — «Дания — Бельгия» — Копенгаген — телеканал «Россия 1»;
- 17 июня, 22:00 — «Нидерланды — Австрия» — Амстердам — телеканал «Матч ТВ»;
- 18 июня, 16:00 — «Швеция — Словакия» — Санкт-Петербург — телеканал «Матч ТВ»;
- 18 июня, 19:00 — «Хорватия — Чехия» — Глазго — телеканал «Россия 1»;
- 18 июня, 22:00 — «Англия — Шотландия» — Лондон — телеканал «Первый»;
- 19 июня, 16:00 — «Венгрия — Франция» — Будапешт — телеканал «Россия 1»;
- 19 июня, 19:00 — «Португалия — Германия» — Мюнхен — телеканал «Первый»;
- 19 июня, 22:00 — «Испания — Польша» — Севилья — телеканал «Первый».
Где смотреть матчи Третьего тура?
- 20 июня, 19:00 — «Италия — Уэльс» — Рим — телеканал «Россия 1»;
- 20 июня, 19:00 — «Швейцария — Турция» — Баку — телеканал «Матч ТВ»;
- 21 июня, 19:00 — «С.Македония — Нидерланды» — Амстердам — пока неизвестно;
- 21 июня, 19:00 — «Украина — Австрия» — Бухарест — пока неизвестно;
- 21 июня, 22:00 — «Россия — Дания» — Копенгаген — телеканал «Первый»;
- 21 июня, 22:00 — «Финляндия — Бельгия» — Санкт-Петербург — телеканал «Матч ТВ»;
- 22 июня, 22:00 — «Хорватия — Шотландия» — Глазго — телеканал «Матч ТВ»;
- 22 июня, 22:00 — «Чехия — Англия» — Лондон — телеканал «Первый»;
- 23 июня, 19:00 — «Словакия — Испания» — Севилья — пока неизвестно;
- 23 июня, 19:00 — «Швеция — Польша» — Санкт-Петербург — пока неизвестно;
- 23 июня, 22:00 — «Германия — Венгрия» — Мюнхен — пока неизвестно;
- 23 июня, 22:00 — «Португалия — Франция» — Будапешт — пока неизвестно.
Плей-офф
11 июля, 22:00 — финал — Лондон — телеканал «Россия 1».