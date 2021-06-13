Ученые из США нашли способ борьбы с усталостью при помощи электрического тока

Группа ученых из США нашла способ стимулировать мозговую деятельность и снимать усталость у тех, кто долго не спит.

Добиваться поставленной задачи исследователи решили при помощи электростимуляции блуждающего нерва портативным прибором через кожу шеи. Ранние тесты уже показали эффективность такого метода в вопросе улучшения памяти и обучаемости.

В эксперименте участвовали 40 военнослужащих ВВС США, которые не спали 34 часа. Подопытных разделили на две группы, где одной дали настоящие электростимуляторы, а второй, контрольной, симулирующие эффект приборы. Оказалось, что после воздействия электрического тока на блуждающий нерв, испытуемые лучше справлялись с несколькими задачами и фокусировали внимание.

Исследователи продолжают работу, считая это перспективным направлением, которое может заменить химические стимуляторы вроде кофеина.