В Петербурге Ларгус, перестраиваясь на другую полосу, отправил в «полет» японскую малолитражку

В понедельник, 14 июня в Северной столице произошло серьезное ДТП.

Шокирующее видео опубликовал портал Мегаполис. Авария произошла на Витебском проспекте 47 Б, около автозаправки Shell.

Водителю «Лады Ларгус» необходимо было заехать на заправку, однако сделать это он решил на приличной скорости, и с дорожной полосы, не предназначенной для этого. Итогом его маневра стал перевернутый кей-кар «Daihatsu Mira».

Японская малолитражка после столкновения и опрокидывания на дорогу прокатилась несколько метров по асфальту. Состояние водителя, находившегося в перевернутом авто неизвестно.