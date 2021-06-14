Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 105 новых зараженных 14 июня

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 105 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 14 июня.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+4).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+2), Кудрово (+8), Сертолово (+4), Токсово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Перово (+1), Прибылово (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Рощино (+2), Светогорск (+2), Гвардейское (+1), Новинка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+2), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6).
- Киришский район: Кириши (+4).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Алеховщина (+1), Вахнова Кара (+1).
- Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Коваши (+1), Князево (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Слапи (+1), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+5), Березовик (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1), Любань (+2).