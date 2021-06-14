В Кронштадте перевернулась лодка с двумя рыбаками

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Происшествие произошло еще 12 июня, в субботу. Один из рыбаков порядка 18 часов плавал в Финском заливе на перевернутой лодке. Поиски второго мужчины продолжаются. 

Об инциденте стало известно порталу 78 в понедельник, 14 июня. Все случилось около 21:00 в субботу. В лодке находились двое мужчин 39 и 43 лет. В какой-то момент лодка из-за высокой волны перевернулась и двое рыбаков оказались в воде.

Один из рыбаков забрался на перевернувшуюся лодку и плавал так на протяжении 18 часов пока его не заметили и не спасли. Обнаружили его движущимся по направлению к Ломоносову. Поиски второго рыбака продолжаются.

Вам будет интересно
В Кронштадте перевернулась лодка с двумя рыбаками Рыбаки в Ленобласти, кронштадт, без вести пропали
Во Всеволожске дрифт на дорогом BMW закончился неуправляемым заносом и ДТП
Возле Всеволожской Клинической больницы водитель дорогой немецкой иномарки собрал дорожное ограждение в результате неудачного дрифта. Видео с последствиями безответственной езды прислали...
14.06.2021 37
Автор