В Кронштадте перевернулась лодка с двумя рыбаками

Происшествие произошло еще 12 июня, в субботу. Один из рыбаков порядка 18 часов плавал в Финском заливе на перевернутой лодке. Поиски второго мужчины продолжаются.

Об инциденте стало известно порталу 78 в понедельник, 14 июня. Все случилось около 21:00 в субботу. В лодке находились двое мужчин 39 и 43 лет. В какой-то момент лодка из-за высокой волны перевернулась и двое рыбаков оказались в воде.

Один из рыбаков забрался на перевернувшуюся лодку и плавал так на протяжении 18 часов пока его не заметили и не спасли. Обнаружили его движущимся по направлению к Ломоносову. Поиски второго рыбака продолжаются.