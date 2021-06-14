Во Всеволожске дрифт на дорогом BMW закончился неуправляемым заносом и ДТП

Возле Всеволожской Клинической больницы водитель дорогой немецкой иномарки собрал дорожное ограждение в результате неудачного дрифта.
Видео с последствиями безответственной езды прислали в группу ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Авария произошла утром, 14 июня.
Как отметил свидетель происшествия, водитель синей BMW решил покрасоваться — он резко дал по газам и выкрутил руль, чтобы выйти в занос. Результатом «перформанса» стал неуправляемый занос, сломанное дорожное ограждение и разбитая дорогая машина.
«…её раскрутило и выкинуло на встречку. Повезло, что по встречной полосе не было машины», — добавил автор ролика.
На момент съемки на месте ДТП уже работали экстренные службы. Состояние водителя разбитого авто не уточняется.
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14.06.2021 63