Петербуржец устроил стрельбу по школьникам из окна квартиры

На юге Петербурга у местного жителя, праздновавшего свадьбу, возник конфликт с шумными подростками. Одна из пуль пневматического ружья попала в ногу ребенка.

В воскресенье, 13 июня в полицию обратился 15-летний подросток, который вместе с друзьями отдыхал в сквере на Купчинской улице. Как отметил парень, из окна соседнего дома на них начал кричать мужчина, а затем появился и второй — в руках у него была пневматическая винтовка, из которой он произвел несколько выстрелов по шумной компании подростков.

Один из снарядов все-таки достиг цели и угодил в ногу мальчика. Обошлось без серьезных телесных повреждений. Также пострадавший отказался проходить медицинское освидетельствование.

Полиция уже нашла стрелка. Супругов и их друга доставили в отдел полиции. У них изъяли оружие, патроны к нему и шомпол.