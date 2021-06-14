В Петербурге с 17 июня вводят новые антиковидные ограничения

В Санкт-Петербурге с четверга, 17 июня усиливаются ограничительные меры из-за распространения Covid-19. Изменения в постановление внес губернатор города Александр Беглов.

Новые ограничения приостановят работу фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключением станут те заведения, которые расположены на вокзалах, аэропортах и АЗС. Рестораны, обслуживающие посетителей с 2:00 до 6:00 теперь будут работать только навынос. Работу детских комнат в ресторанах и кафе также временно приостанавливают.

Максимальное количество людей на любых мероприятиях теперь не должно превышать трех тысяч. Ограничения коснулись также и кинотеатров — наполняемость с 75% уменьшили до 50%. Работадателей с 17 июня обязали перевести своих работников на удаленную работу.

Ограничения коснутся также и Евро-2020, которое проходит сейчас в Петербурге. С понедельника, 14 июня, все посетители обязаны носить маски. Кроме того, с 17 июня на территории мероприятия гости не смогут купить еду на матчах, кроме напитков.

Ранее стало известно о введении новых ограничений на территории Ленобласти, связанных с распространением коронавируса.