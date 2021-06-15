Видео: в Колпино молодой человек избил мирно сидевшего на скамейке мужчину

Молодых людей, набросившихся на мирного человека, теперь разыскивает полиция.

Инцидент произошел еще 9 июня на Пролетарской улице в Колпино. На кадрах видно, как двое подошли к сидящему на лавочке мужчине. Вдруг один из них ни с того ни с сего стал бить пострадавшего. Тем временем его приятель спокойно наблюдает за происходящим.

Источник: Мэш на Мойке

28-летнего мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом челюсти и большим количеством гематом. Возбуждено уголовное дело.