Пляж для всех: в Сосновом Бору гадюка отдыхала на пирсе — фото

Хладнокровное решило позагорать на пирсе у берега.

В сообществе Мой Сосновый Бор появилось фото, на котором змея вальяжно лежит на пирсе у пляжа.

Отмечается, что змея оказалась гадюкой. Автор поста просит быть осторожными в том районе.

Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.