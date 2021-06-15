Роспотребнадзор попросил не принимать препараты от аллергии до вакцинации

Но назначенные врачом лекарства стоит продолжать принимать.

Роспотребнадзор обратился с призывом к жителям России не принимать специально антигистаминные препараты до и после прививки от коронавируса, чтобы сбить температуру и уменьшить возможные неприятные ощущения.

Санитарные врачи объяснили, что лекарства от аллергии в этом случае не помогут уменьшить боль в месте укола, сбить температуру и избежать других вероятных реакций на вакцину. Зато антигистаминные препараты могут повлиять на иммунный ответ организма на прививку, а это уже нежелательно. Пропадает тогда смысл вакцинирования.

Но при этом в Роспотребнадзоре указали, что если человек постоянно принимает лекарства от аллергии по назначению врача, то делать перерыв ради привики, тоже не стоит.