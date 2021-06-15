В Финляндии пожаловались на пограничный контроль на въезде в Россию

Секретарь и сотрудник по связям с общественностью Ассоциации болельщиков сборной Финляндии Аро Куйвалайнен сообщил о проблемах, с которыми столкнулась финская сторона.

— Мы не смогли вовремя добраться до своего отеля в Санкт-Петербурге из-за тщательного пограничного контроля, который длился два с половиной часа. У каждого болельщика был взят тест на коронавирус. Тестирование проводил всего один работник погранслужбы России, — цитирует Куйвалайнена Ilta-Sanomat.

Напомним, завтра, 16 июня, состоится матч Финляндия — Россия, который пройдет в Санкт-Петербурге. Финны в первом матче обыграли Данию (1:0), а сборная России разгромно уступила Бельгии (0:3).

Если сборная Финляндии побеждает в завтрашнем матче, то гарантирует себе путевку в финальную часть чемпионата Европы.