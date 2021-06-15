Он будет ходить летом по пятницам, субботам и воскресеньям.
Через реку Свирь в Подпорожье будет ходить два парома. Сегодня об этом сообщил председатель регионального Заксобрания Сергей Бебенин. Теперь на летний сезон по пятницам, субботам и воскресеньям на переправе будет два парома.
Также в случае поломки основного парома, компания «Мется-Ботниа» предоставит в пользование свой паром.
Отметим, на время закрытой на ремонт Верхне-Свирской ГЭС, в районе запустили паромы, добавили электрички, автобусы и организовали пешеходный проход через машинные залы гидроэлектростанции.
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14.05.2021 780