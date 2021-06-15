В ТЦ Галерея охранники избили двух молодых людей

Инцидент произошел в Северной столице во вторник, 15 июня. Как отмечает свидетель, также пострадавшая от рук охранников торгового центра, молодые люди, с которыми произошел конфликт, были пьяны.



Информация об этом появилась у портала Мегаполис. Конфликт разгорелся из-за вызывающего поведения одного из пострадавших, находящегося в сильном алкогольном опьянении.

«Я была на фуд-корте, стояла рядом в очереди. Первый молодой человек был пьян, очень громко кричал, звал своего друга. Поэтому охрана и обратила на них внимание. Когда охранник подошел к ним, пьяный начал скандалить, огрызался и кричал. Второй старался его утихомирить и уговаривал охранника не накалять ситуацию, говорил, что они сейчас уйдут», — рассказала девушка.

Словесная перепалка между мужчинами закончилась тем, что один из охранников «ударил» подвыпившего мужчину. Также досталось и его приятелю. Обоих дебоширов скрутили и силой держали на полу.

Девушка, вставшая на защиту пострадавших, начала снимать все происходящее на телефон, но одному из охранников это не понравилось и он выбил смартфон из рук девушки. Чем закончился конфликт в торговом центре автор публикации не уточнила, так как покинула места инцидента.