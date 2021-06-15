На родительскую субботу и Троицу в Выборге запустят дополнительный общественный транспорт

В один из главных христианских праздников, который верующие будут отмечать 20 июня, запустят дополнительные автобусы. Публикуем расписание дополнительных рейсов на 19 и 20 июня.

День Святой Троицы – один из самых важных праздников для православных христиан. Также на этой неделе будет отмечаться родительская суббота. Для удобства горожан, в Выборге будут организованы дополнительные рейсы автобусов.

Маршрут 8-а на субботу, 19 июня:

— от ул. Спичечной: 08.00, 9.10, 10.20, 11.30, 12.40, 13.50, 15.00;

— от Северного кладбища (Кангас): 8.35, 9.45, 10.55, 12.05, 13.15, 14.25, 15.35.

Маршрут 8-а на воскресенье, 20 июня:

— от ул. Спичечной: 08.20, 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.30, 13.20, 14.20, 15.20;

— от Северного кладбища (Кангас): 08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 13.00, 13.50, 14.50, 16.00.