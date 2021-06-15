Инкубационный период при Covid-19 сократился до четырёх-пяти дней

В медицинском сообществе все больше говорят о новом индийском штамме коронавируса. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас известно о нем.

«Я реально знаю то, что мы сейчас видим ежедневно, — больше 200 пациентов поступают каждый день. Это больше, чем в пиковые дни в первые две волны. То, что мы видим, — это укоротился период инкубационный», — сообщил в эфире программы «Антонимы» Денис Проценко.

Как заявил главврач Коммунарки, теперь инкубационный период Covid-19 длится порядка четырех-пяти дней.

Ранее стало известно, что индийский штамм Covid-19 оказался опаснее, чем ранее предполагали исследователи. Во время второй волны эпидемии в Индии у зараженных диагностировали гангрену, глухоту и тяжелые расстройства желудка.