Водитель автомобиля решил искупаться вместе с ним в Санкт-Петербурге

Местом для купания автомобилист выбрал пруд в Выборгском районе.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, водитель автомобиля заехал в пруд сада Ивана Фомина.
Отмечается, что иномарка по лобовое стекло оказалась под водой.
Информация о пострадавших не поступала.
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