Водитель автомобиля решил искупаться вместе с ним в Санкт-Петербурге

Местом для купания автомобилист выбрал пруд в Выборгском районе.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, водитель автомобиля заехал в пруд сада Ивана Фомина.

Отмечается, что иномарка по лобовое стекло оказалась под водой.

Информация о пострадавших не поступала.