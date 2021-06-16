Водитель автомобиля решил искупаться вместе с ним в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Местом для купания автомобилист выбрал пруд в Выборгском районе.

Водитель автомобиля решил искупаться вместе с ним в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пруды, парки, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, вода, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Водитель автомобиля решил искупаться вместе с ним в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пруды, парки, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, вода, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Водитель автомобиля решил искупаться вместе с ним в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Пруды, парки, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, вода, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, водитель автомобиля заехал в пруд сада Ивана Фомина.

Отмечается, что иномарка по лобовое стекло оказалась под водой.

Информация о пострадавших не поступала.

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02.09.2018 2331
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