В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из-под капота автомобиля котенка — фото

Автор: Александр Селиванов
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Котенок забился под капот элитного автомобиля.

В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из-под капота автомобиля котенка - фото спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, котята, коты, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в РоссииИсточник: vk.com/spb_today
В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из-под капота автомобиля котенка - фото спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, котята, коты, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в РоссииИсточник: vk.com/spb_today
В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из-под капота автомобиля котенка - фото спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, котята, коты, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в РоссииИсточник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, сотрудники МЧС спасли котенка, который заскочил под капот Мерседеса на Измайловском проспекте.

Автор поста благодарит спасателей за отлично проделанную работу.

— Ребята, чьих имён в состоянии шока даже не спросили, помогли спасти целую жизнь! Спасибо огромное!, — отметил автор.
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