В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из-под капота автомобиля котенка — фото

Котенок забился под капот элитного автомобиля.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, сотрудники МЧС спасли котенка, который заскочил под капот Мерседеса на Измайловском проспекте.

Автор поста благодарит спасателей за отлично проделанную работу.

— Ребята, чьих имён в состоянии шока даже не спросили, помогли спасти целую жизнь! Спасибо огромное!, — отметил автор.