В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из-под капота автомобиля котенка — фото

Котенок забился под капот элитного автомобиля.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, сотрудники МЧС спасли котенка, который заскочил под капот Мерседеса на Измайловском проспекте.
Автор поста благодарит спасателей за отлично проделанную работу.
— Ребята, чьих имён в состоянии шока даже не спросили, помогли спасти целую жизнь! Спасибо огромное!, — отметил автор.
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