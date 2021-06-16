Михаил Мишустин поручил Минсельхозу внимательно мониторить рост цен на продукты

Автор: Александр Селиванов
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По словам премьера, правительство приняло несколько мер, которые помогли снизить влияние мировой конъюнктуры на рынок в России.

Ситуация с ценами на продуктовом рынке в России остается непростой, необходимо продолжать мониторинг и оперативно реагировать на возможные изменения. Об этом в среду, 16 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза.

— Но ситуация остается непростой. Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей, — сказал Мишустин в соответствующем обращении, опубликованном на сайте кабмина.

Он также напомнил, что о важности мониторинга российского продовольственного рынка ранее говорил президент России Владимир Путин.

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06.06.2021 184
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