Дрозденко: обязательной вакцинации в Ленобласти не планируется

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко не планирует вводить обязательную вакцинацию для жителей области.

Об этом сообщает портал 47news в среду, 16 июня. Не так давно стало известно, что в двух регионах нашей страны вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, в частности для трудящихся в сфере торговли и услуг. На фоне этого Дрозденко рассказал, какие меры будут приниматься на территории Ленобласти.

«На прошлой неделе мы объявили, что в случае ухудшения эпидситуации ряд предприятий, в том числе общепита, не сможет работать, если привито менее 80% сотрудников. Но эта мера не повторяют московскую, она является стимулирующей, а не запретительной», — отметил Александр Дрозденко 47news.

Также губернатор 47-го региона сообщил, что на данный момент готовится постановление касаемо плановой госпитализации:

«Количество коек, необходимых для госпитализации, увеличивается, силы врачей тоже ограничены. Готовлю постановление, где будет прописан новый порядок плановой госпитализации. Там будет пункт о необходимости привиться. Каков будет промежуток между уколом и возможностью лечь в больницу, сейчас как раз рассматриваем», — заключил глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Ленобласти вводят новые антиковидные ограничения.