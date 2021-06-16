В Ленобласти на 20% сократилось количество природных пожаров

С начала 2021 года количество природных пожаров в Ленинградской области сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По мнению пожарных, снижение связано с усиленной профилактической работой. Как отметил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев, важно, чтобы граждане не пренебрегали даже самыми простыми мерами безопасности.

«Непотушенная сигарета, самовольный пал травы, игры детей с огнем — чаще всего именно это становится причиной пожаров», – подчеркнул Вячеслав Рябцев

В целях подготовки к пожароопасному сезону в Ленинградской области проводятся мероприятия, в рамках которых особое внимание уделяется профилактической и надзорной деятельности. Всех нарушителей привлекают к административной ответственности.