С Крепостного моста в Выборге срежут «свадебные» замки

В Выборге собираются демонтировать так называемые «свадебные замки» с Крепостного моста. Отмечается, что они создают дополнительную нагрузку на конструкцию сооружения.

Администрация Выборгского района сообщает, что из-за дополнительного веса мост с каждым годом становится менее безопасным. В связи с этим все замки с перил будут срезаны, а ограждения покрашены. Для данных работа уже определена подрядная организация.

«Срезанные замки будут убраны на временное хранение, при желании владельцы их смогут забрать. Невостребованные изделия в последствии будут утилизированы. Для поклонников этой свадебной традиции предусмотрят иное место. Об этом будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба Выборгского района.