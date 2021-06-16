Фонд друзей Балтийской нерпы спас очередного тюлененка — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Забавным видео поделился «Фонд друзей Балтийской нерпы». На кадрах спасённый малыш Мотя застенчиво сидит в углу в ожидании вкусняшек.

Тюлененка Мотю спасли в посёлке Моторное Приозерского района. Теперь найденыш останется на какое-то время в заботливых руках Фонда друзей Балтийской нерпы.

На видео ластоногий покачивается из стороны в сторону и с интересом оглядывается по сторонам в поисках своего кормильца. Как отмечают сотрудники учреждения, это его любимое занятие — сидеть и думать о чем-то своём.

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14.06.2021 165
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