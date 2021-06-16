На девяти трассах Ленобласти 17 июня будет ограничено движение

В Ленобласти продолжаются ремонтные работы дорожного полотна. Публикуем перечень девяти участков федеральных трасс, где движение 17 июня будет затруднено.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 108-109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— ТрР км 106 ограничение скорости движения на съездах-заездах с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия;
— км 147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— подъезд №1 г. Выборг км 4 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— подъезд № 2 г. Выборг км 1,4,5 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 11-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
— км 40-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
— км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка ПЧ;
— км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 , очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
— км 37-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00 , скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
— км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).