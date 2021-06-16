Четыре камеры видеонаблюдения дадут возможность наблюдать за работами в режиме реального времени.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта нацпроекта «Жилье и городская среда» в Сосновом Бору пройдет реконструкция улицы Соколова. Работы станут началом комплексного улучшение прибрежной территории.

За ремонтом улицы Соколова в Сосновом Бору можно будет следить онлайн — для желающих будут работать четыре камеры видеонаблюдения, которые можно посмотреть перейдя по ссылке.