Синдром самокатчика: парень на электросамокате снес зеркало у автомобиля — видео

После ДТП самокатчик скрылся с места происшествия.
По информации Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в Свечном переулке парень на электросамокате не справился с управлением и влетел в припаркованный Ауди. В результате столкновения парень самокатчик оторвал у автомобиля зеркало заднего вида.
После парень, как ни в чем не бывало встал и поехал дальше, оставив место ДТП.
Комментаторы предположили, что парень был пьян.
Вам будет интересно
После подписания соглашения о новых правилах использования электросамокатов кикшеринговые сервисы возобновляют свою работу в Петербурге. В соглашение вошли следующие правила: Скорость...
10.06.2021 293