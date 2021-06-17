Синдром самокатчика: парень на электросамокате снес зеркало у автомобиля — видео

После ДТП самокатчик скрылся с места происшествия.

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По информации Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в Свечном переулке парень на электросамокате не справился с управлением и влетел в припаркованный Ауди. В результате столкновения парень самокатчик оторвал у автомобиля зеркало заднего вида.

После парень, как ни в чем не бывало встал и поехал дальше, оставив место ДТП.

Комментаторы предположили, что парень был пьян.