Как россияне меняют отношение к прививке от COVID-19, и что думают жители Ленобласти

Рост заболеваемости COVID-19 подчеркнул важность вакцинации, которая даст возможность вернуться к нормальной, доковидной жизни.

На фоне увеличения количества заболевших россияне чаще интересуются прививками против коронавирусной инфекции, делают или собираются сделать прививки сами и при этом убеждены – сложностей не возникнет.

Подтверждает это и опыт Ленинградской области.

С момента запуска массовой вакцинации против COVID-19 отношение жителей России к прививочной кампании изменилось в лучшую сторону. Ведь вакцина быстро доказала свою эффективность и безопасность.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в июне, 60% россиян положительно относятся к массовой вакцинации. Это на 5% выше январских показателей. Отрицательную оценку дали 22% – на 8% меньше, чем в январе.

С 11% до 17% выросло число привившихся против COVID-19. Еще 38% планируют получить вакцину. Причина прагматична – россияне не хотят заболеть сами и заразить близких.

Аналитики медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» также зафиксировали позитивные изменения в настроениях россиян. Число обращений к врачам за консультацией перед вакцинацией в период с января по июнь выросло в шесть раз.

«Мы видим, что число обращений людей, которые интересуются вакцинацией, растет каждый месяц, и мы предполагаем, что со временем будет увеличиваться и количество тех, кто привьется от коронавирусной инфекции, – отметил директор сервиса Владислав Мохамед Али

Ответственное отношение к вакцинации проявляют и жители Ленинградской области. Ведь лучше потратить немного времени на прививку, чем заболеть с неизвестным исходом.

«Делайте прививки. Не слушайте неучей от медицины. Моя жена сделала. Никаких побочных явлений. Я переболел сам. Не дай вам Бог. Сейчас восстанавливаюсь. Уже три месяца и теперь еще санаторий. И это все стоит очень недешево. Прививка же бесплатно. Кстати, почти все в санатории пожилые люди уже сделали прививку. Все нормально», – рассказал житель поселка Сосново Приозерского района.

По словам мужчины, в поликлинике процедуры проходят спокойно и понятно: супруге назначили необходимые исследования, проведено несколько осмотров.

В системе здравоохранения Ленинградской области уже отработаны механизмы организации прививочных кампаний. В результате вакцину можно получить в ближайших поликлинике/амбулатории/ФАП/передвижном медпункте.

Всего в России привито 9,3% населения – это около 13 667 000 человек. В Ленинградской области привиты около 200 000 жителей. И многие из них успокаивают тех, кто боится побочных эффектов: даже если будет повышение температуры и слабость, то они быстро проходят.

«У меня мать, 82 года, еще в январе сделала прививку, потом вторую, на третий день после укола каталась на лыжах и ничего, говорит, плечо немного поболело», – рассказал житель Приозерского района Александр.

«Я сделала 2 прививки спутник, прошло вот уже 15 дней после последней, и ничего не почувствовала побочного. Мне 69 лет», – рассказала жительница Выборга Людмила.

Одним из первых в правительстве Ленинградской области привился губернатор Александр Дрозденко.

Известно, что вакцина не дает 100% защиты от болезни. Однако и в этом случае она гарантирует легкое течение и значительное снижение риска осложнений. После прививки вырабатываются антитела против COVID-19. Например, жительница Выборга поделилась результатами исследования спустя четыре месяца после получения вакцины: минимальный показатель наличия антител – около 40; у нее – 400; у сестры – 1600.

На момент подготовки публикации в Ленинградской области действуют 105 прививочных пунктов. Записаться можно через госуслуги, регистратуру и сайты больниц. Жители сельской местности могут записаться у фельдшеров ФАП. Получение вакцины бесплатно. Нужны только паспорт с полисом ОМС. Перед самой прививкой будет проведен медосмотр и консультация, на которой медицинский работник ответит на все интересующие вопросы.