В Выборге более чем на сутки отключат горячую воду

В Выборге с утра 22 июня и до вечера 23 июня отключат горячую воду. Будет приостановлена работа трех котельных.

Причина – ремонтные работы сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Будут остановлены котельные: ул. Маяковского, 5, ул. Куйбышева, 23, ул. Б. Каменная, 18.

Для собственников помещений, где не установлен общедомовой узел учета горячего водоснабжения, будет пересчитана плата.