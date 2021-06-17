В школе Волховского района открылся волонтерский летний лагерь «Экоарт»

В Волховской школе №5 стартовала смена волонтерского летнего лагеря «Экоарт» для ребят 5-8 классов.

Ребят в ближайшие две недели ждет насыщенная программа: спортивные мероприятия на свежем воздухе, занятия по медицине в «Точке роста», мастер-классы по эко арту, танцы, бассейн, изучение экологических проблем на английском языке и многое другое.

В первый же день для школьников провели практическое занятие по медицине в «Точке роста». Ребята делали искусственное дыхание манекену, выполняли прием Геймлиха. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун уверен, что эти навыки принесут им несомненную пользу в будущем.

Тем временем в Гатчинском районе заработали инженерные лагеря для ребят в возрасте от 10 до 16 лет на базе центров «Точка Роста».