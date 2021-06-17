Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом

Сегодня утром самолет Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть лётного поля. Взлетно-посадочная полоса была заблокирована.

Пострадавших нет. Все пассажиры этого рейса были доставлены в терминал автобусами. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополь находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимались и не отправлялись. На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлится на запасных аэродромах.

И как сообщили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время взлетно-посадочная полоса разблокирована, аэропорт Симферополь работает а штатном режиме.