Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Сегодня утром самолет Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть лётного поля. Взлетно-посадочная полоса была заблокирована.

1fecedb8bdaaac9ac89a0261fd00b020
Источник: NEW.SIPAERO.RU

Пострадавших нет. Все пассажиры этого рейса были доставлены в терминал автобусами. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополь находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимались и не отправлялись. На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлится на запасных аэродромах.

И как сообщили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время взлетно-посадочная полоса разблокирована, аэропорт Симферополь работает а штатном режиме.

Вам будет интересно
Прокуратура заинтересовалась попаданием птицы в двигатель самолета при посадке в Пулково
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, произошедшего 25 апреля в аэропорту Пулково. В двигатель воздушного судна, где находилось 108...
26.04.2021 661
Автор