Прокуратура заинтересовалась попаданием птицы в двигатель самолета при посадке в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, произошедшего 25 апреля в аэропорту Пулково. В двигатель воздушного судна, где находилось 108 человек, попала птица.

В момент происшествия в самолете находилось 103 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел, примерно, в 5 часов утра с самолетом авиакомпании «Россия». Воздушное судно следовало из Сочи.

Сейчас прокуратура ищет виноватых в данном происшествии. В результате аварийной посадки никто не пострадал.