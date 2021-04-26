Прокуратура заинтересовалась попаданием птицы в двигатель самолета при посадке в Пулково

Автор: Анастасия Щербакова
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самолет посадка
Фото: LenTV24

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, произошедшего 25 апреля в аэропорту Пулково. В двигатель воздушного судна, где находилось 108 человек, попала птица.

В момент происшествия в самолете находилось 103 пассажира и пять членов экипажа. Как сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел, примерно, в 5 часов утра с самолетом авиакомпании «Россия». Воздушное судно следовало из Сочи.

Сейчас прокуратура ищет виноватых в данном происшествии. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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19.04.2021 192
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