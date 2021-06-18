Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает запретить алкоголь женщинам детородного возраста, об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

В документе говорится, что страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкоголя. Особое внимание при этом необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.

Это связано с тем, что употребление алкоголя женщиной до и во время беременности чревато развитием различных нарушений у будущего ребенка. Также это пагубно влияет на здоровье самой матери. Именно поэтому в ВОЗ считают, что женщинам необходимо полностью отказаться от алкоголя.

Тем временем в России стали больше умирать от алкоголя. Если в 2019-м было 47 427 случаев, то в 2020 году уже более 50 тысяч. А Петербург стал лидером по «пьяным» преступлениям в России.