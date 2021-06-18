В Ленобласти за последние сутки выявили 111 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 46 997 человек, выздоровели — 43 412.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6).

Волосовский район: Кикерино (+1), Сельцо (+1), Каськово (+1), Слободка (+2) .

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+3).

Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+9), Янино-1 (+5), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+6), Рахья (+2).

Выборгский район: Выборг (+4), Рощино (+3), Советский (+1), Светогорск (+2) .

Гатчинский район: Гатчина (+5), Вырица (+1), Верево (+1), Коммунар (+1), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Мыза-Ивановка (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+6), Будогощь (+1) .

Кировский район: Кировск (+3), Отрадное (+1), Шум (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1).

Лужский район : Луга (+1), Дзержинского (+2), Ретюнь (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+8), Сарка (+1), Паголда (+1).

Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+1).

Ранее мы публиковали актуальную информацию по действующим в Ленобласти ограничениям из-за COVID-19. Также в Петербурге со вчерашнего дня начали действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, временно закрылись фуд-корты и фуд-плейсы, детские комнаты в ресторанах и кафе.