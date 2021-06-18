В Ленобласти запустили «социальный калькулятор» для семей с детьми

Сервис “социальный калькулятор” стал доступен на обновленном сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти.

Жителям Ленобласти предлагается ответить на несколько вопросы, чтобы узнать какие пособия и меры социальной поддержки положены. Калькулятор покажет даже размер выплат.

На главную страницу обновленного сайта также добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация» для быстрой навигации в разделах.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Он доступен в мессенджере Telegram и помогает разобраться в самых основных вопросах по пособию.