Жительница Сертолово сообщила полиции, что муж вернулся домой в крови – ее подвела камера наблюдения

По информации ivbg.ru, 17 июня в полицию Всеволожского района обратилась 47-летняя женщина из Сертолово. По ее словам, около полудня 55-летний муж ушел выносить мусор, а спустя час вернулся в крови.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали у мужчины ножевое ранение в области поясницы. Его госпитализировали в шоковом состоянии. Во время проверки история супруги не подтвердилась.

Камеры видеонаблюдения на подъезде не зафиксировали, как супруг выходил на улицу. А в кармане куртки женщины нашли нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).