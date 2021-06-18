Бислан Гайрабеков назначен руководителем ООО «РКС-энерго»

Автор: Сергей Агутин
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Бислан Гайрабеков назначен генеральным директором ООО «РКС-энерго», был представлен сотрудникам и уже приступил к выполнению должностных обязанностей.

Бислан Гайрабеков

Бислан Гайрабеков получил управленческий и профессиональный опыт непосредственно в энергосбытовой сфере.

Начиная с 2007 года последовательно занимал руководящие посты в нескольких предприятиях: ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», АО «ЭСК РусГидро», ООО МосОблЕИРЦ.

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