Светлана Журова: моя онлайн-приемная открыта для обращений и инициатив

Депутат Государственной Думы Светлана Журова сообщила о том, что 17 июня состоялось заключительное в седьмом созыве заседание. Народные избранники разъезжаются для работы на местах до 18 июля.
«Депутаты продолжат работу с людьми очно, но при этом мы понимаем то, что также нужны более простые и доступные способы общения для каждого жителя», – отметила Светлана Журова
Также депутат напомнила, что граждане должны иметь возможность обратиться лично даже в случае введения ограничений по COVID-19.
«Приемная позволит оперативно присылать мне свои предложения, обращения и, возможно, очень серьезные жалобы. Я, как действующий депутат, должна их рассмотреть и сделать запросы до конца созыва, чтобы успеть помочь», – написала Светлана Журова
Приемная открыта и ждет обращений и инициатив.
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