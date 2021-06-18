Пассажиры сервиса смогут послушать в такси самые часто выбираемые запахи их городов. Так, для петербуржцев характерным запахом оказался запах лимона.

Арома-такси запустят в крупных городах России до конца июня — сервис откроет AliExpress совместно с «Ситимобил». Пассажиры сервиса смогут послушать в такси самые часто выбираемые запахи их городов.

На ароматическом такси можно будет прокатиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Самаре и Уфе. Для акции будет оборудовано более 350 автомобилей.

Так, для петербуржцев характерным запахов оказался запах лимона, а москвичи предпочитают жасмина. В Казани лучшим оказался запах сандалового дерева, а в Сочи мята. В Краснодара выбрали эвкалипт, в Уфе ваниль, а в Самаре бодрящее кофе. Проехаться в необычном такси можно будет до конца июня.